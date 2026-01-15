Министр пообещал сиротам в Саратовской области выдавать жилье в положенные сроки

В 2025 году удалось решить жилищный вопрос тысячи детей-сирот, рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин. В 2025 году на обеспечение жильем молодых семей предусмотрели 61,9 млн руб., в том числе средства федерального бюджета — 21,9 млн руб., средства областного бюджета — 40 млн руб.

Фото: Саратовская областная Дума Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин в областной думе

Социальные выплаты на приобретение жилых помещений получили 42 молодые семьи, в том числе 17 многодетных и 9 семей участников СВО, которые имеют первоочередное право. На это потратили 60,8 млн руб., рассказал министр.

Михаил Бутылкин подчеркнул, что благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина за 5 лет в регионе удалось в несколько раз сократить очередь на жилье детей-сирот. Для решения этой проблемы при его участии в область привлекли около 10 млрд руб., сообщил глава профильного ведомства.

В бюджете области на 2025 год на приобретение жилых помещений и предоставление социальной выплаты предусмотрели 2,5 млрд руб.

Для обеспечения жильем детей-сирот предусмотрели дотацию в 332 млн руб. на строительство в Балаково десяти многоквартирных жилых домов. Это 90-квартирные многоэтажки.

В 2025 году планировали обеспечить жильем 817 детей-сирот. Фактически жилье получили 1031 человек: 710 граждан взяли выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, 321 сироте предоставили жилые помещения по договорам специального найма.

В 2026 году на решение этой проблемы предусмотрели 1,871 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета — 100 млн руб., средства областного бюджета — 1,771 млрд руб. К концу 2026 года перед профильным министерством поставили задачу выйти на предоставление жилья детям-сиротам в срок год в год.

Татьяна Смирнова