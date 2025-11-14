Главные новости за 10 – 14 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Суд пересмотрит законность сноса рынка на Маркина в Астрахани. Владелица торговых рядов Елена Гусакова добилась частичного реванша в суде. В ноябре кассация аннулировала определение об отмене обеспечительных мер в виде приостановления действия распоряжения мэрии Астрахани о сносе рынка. При этом месяцем ранее тот же суд округа признал демонтаж киосков госпожи Гусаковой законным и одобрил размещение сезонной ярмарки.

Суд отказался изымать теплоэнергоцентраль «Северная» в Астрахани из частных рук по требованию прокуратуры и мэрии; ведомства обжаловали решение. 12-й Арбитражный апелляционный суд принял спор к производству на фоне объявления о продаже имущества признанной банкротом ТЭЦ.

По делу Максима Шихалова прекращено следствие, но он остается в СИЗО.

В Саратове депутаты попросили губернатора разобраться с «Центром агломерации», который работает крайне неэффективно. За два года на деятельность учреждения, чьи функции дублируются профильным отделом министерства, потрачено около 50 млн руб., из которых до 90% — на зарплаты семерых сотрудников, включая директора, экс-губернатора Дмитрия Аяцкова. Глава облдумы Алексей Антонов назвал это «сверхнеэффективной тратой» и «прыщом, прицепившимся к министерству».

Суд ввел наблюдение на красноармейском МУП «Газтрансмаш» по иску «Газпрома». Снабжающее котельные Красноармейска муниципальное предприятие за последние годы накопило долгов за газ на сумму порядка 250 млн руб., тогда как его убыток за прошлый год составил 36,5 млн руб.

Заместитель мэра Астрахани Галина Бородина покинула пост.

В центре Саратова появятся 100 новых платных парковок.

Верховный суд проверит решение о передаче водопровода в Марксе экс-главе района. В минувшем августе Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск региональной прокуратуры и изъял системы водоснабжения и водоотведения Марксовского района в собственность региона. Ответчиками стали компании из пула семьи бывшего главы районной администрации, менеджера ГК «Ренова» Юрия Моисеева.

ФСБ изъяло у «Народного союза Германии» останки эксгумированных немецких солдат в ходе обысков в волгоградском офисе.

В Саратове задержаны подозреваемые в причастности к «Агафоновской» банде. Сообщалось, что фигуранты избивали детей и взрослых, а также заставляли жертв оформлять банковские карты и микрозаймы.

Жительницу Саратовской области отправили в колонию за неуплату алиментов.

Суд в Саратове снова рассмотрит изъятие кинотеатра «Экран». Ранее областной арбитраж и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отклонили требования Росимущества об изъятии здания.

В Саратове хотят лишить пенсии экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Инициатором выступил депутат Роман Грибов, который считает несправедливым, что осужденный за браконьерство Рашкин продолжает получать пенсию из бюджета.

В Саратовской области ремесленников хотят освободить от обязательной маркировки товаров.

Новоузенский и Екатериновский районы сдают имущество саратовскому «Облводресурсу».

К 2028 году саратовские школы переведут в кластеры.

В Саратовской области еще три школы передают в госсобственность.

В Саратове на образование выделят 19 млрд рублей в 2026 году. Средства пойдут на зарплаты, оплату за классное руководство и школьное питание, включая бесплатные обеды для младших классов.

Вольским межрайонным прокурором Саратовской области стал Константин Чудаев, а главой прокуратуры Перелюбского района назначен Владимир Еременко.

Волгоградские облдепы определили, какие сферы профинансируют в 2026 году. Одной из ключевых статей расходов станет дорожный фонд.

Астрахань планирует экспортировать 70% кормовой люцерны в страны Персидского залива.

Иранский холдинг запустит первый в России завод моющих средств под Астраханью в 2027 году.

Суд в Пензе пресек попытку металлурга «Март Т» вывести в Китай 7 млн рублей.

В Саратове хотят запретить пускать детей в точки продажи никотина. Если законопроект примут на ближайшем заседании облдумы, то за нарушения штрафы для физлиц составят от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Надзор обвинил «ТСТ» мэрии Москвы в неуплате 420 млн рублей за работу в Саратове. По данным Росприроднадзора, «ТСТ» указывал в декларациях, что складировал практически безопасные отходы V класса, тогда как на самом деле размещал «грунт, загрязненный нефтепродуктами» IV класса.

Садоводы Саратовской области получат воду только указав потребляемый объем.

Замминистра Молчанов рассказал, когда в Саратове подешевеют курица и яйцо. Сейчас десяток яиц в продаже в разы превышает себестоимость этого продукта.

Главой комитета по образованию Энгельсского района стала Лариса Павлова.

Совкомбанк выдаст Волгоградской области кредит на 10 млрд руб. для погашения долгов.

ООО «Балтекс» инвестирует свыше 1 млрд руб. в саратовское текстильное производство.

Экс-директора саратовского «Тантала» может обанкротить ИП из Грозного. В рамках банкротства саратовского завода ПАО «Тантал» проданы долги бывшего президента Александра Солопова.

Нина Шевченко