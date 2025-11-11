Надзор обвинил «ТСТ» мэрии Москвы в неуплате 420 млн рублей за работу в Саратове

ООО «СП ТрансТоннельСтрой» (ТСТ), ключевой подрядчик по реконструкции трамвайных путей в Саратове, должен 420,5 млн руб. по экологическим платежам, заявил Росприроднадзор. В межрегиональном управлении ведомства по Саратовской и Пензенской областям поделились результатами проверки.

ООО «СП ТрансТоннельСтрой» основано в 2013 году и специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. Учредителями являются АО «Мосинжпроект» (96,08%) из перечня системообразующих организаций Россиии и ООО «МИП-Актив» (3,92%). Оба юрлица входят в строительный пул мэрии Москвы. В 2024 году выручка «ТрансТоннельСтроя» составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

По данным Росприроднадзора, «ТСТ» указывал в декларациях, что складировал практически безопасные отходы V класса, тогда как на самом деле размещал «грунт, загрязненный нефтепродуктами» IV класса. Таким образом, подрядчик, как полагают в ведомстве, избежал значительных экологических платежей.

Кроме того, подрядчик заявил об утилизации 38,7 тыс. тонн отходов, которые так и не были вывезены и фактически остались на его территории. Также «ТСТ» инкриминируют ведение работ без производственного экологического контроля. Росприроднадзор направил материалы проверки в Следственный комитет РФ.

Ранее о возможном мошенничестве «Транстоннельстроя» при реконструкции трамвайных путей в Саратове заявил прокурор региона Сергей Филипенко. По данным прокуратуры, около 1 млн руб. аванса могли быть потрачены на материалы и технику, не предусмотренные проектом.

Еще одним фигурантом дел о «скоростном трамвае» стал бывший вице-губернатор Павел Мигачев. Следствие считает, что он направлял на экспертизу недоработанные проекты и скрывал срывы сроков, что в итоге привело к многомиллионному росту бюджетных расходов.

При этом региональные власти в лице заказчика — ООО «СГЭТ» — расторгли контракты на почти завершенные «Транстоннельстроем» работы на маршрутах № 6 (1,35 млрд руб.) и № 8 (стоимость выросла с 2,3 до 3,1 млрд руб.). Компания оспаривает эти решения в суде. Какой процент работ остался неоплаченным, не сообщается, однако по обновленным путям уже курсируют трамваи. Этим летом компания начала реконструкцию путей маршрута № 3 в Саратове — работы продолжаются и планируются к завершению в октябре 2026 года.

