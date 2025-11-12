Новоузенский и Екатериновский районы сдают имущество саратовскому Облводресурсу
Объекты водоснабжения Новоузенского и Екатериновского района также решили передать в собственность Саратовской области, а именно предприятию «Облводресурс». Соответствующее решение депутаты областной думы обсуждали на комитете по бюджету, налогам и собственности.
В Новоузенском районе «Облводресурсу» передадут водопровод. Там нет других специализированных предприятий, которые занимались бы обслуживанием и эксплуатацией объектов водоснабжения«, объяснила министр — председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко. «Облводресурс» будет обслуживать переданное имущество будут за счет абонентской платы по тарифам, которые утвердили для предприятия.
«В Новоузенске „Облводресурс“ и так занимается водоснабжением всего района, все сети за ним закреплены. Сейчас речь идет о выявленной, но до недавнего времени бесхозной трассе. Ее оформили и сейчас передают на баланс саратовского предприятия», объяснил замминистра по ЖКХ региона Александр Мышев.
В Екатериновском районе «Облводресурсу» также является единственным поставщиком воды в районе, поэтому учреждению передадут три водозабора, три артезианские скважины и две насосные станции.
Господин Мышев пояснил, что передаваемое имущество строилось в рамках программы «Чистая вода» по заказу муниципалитета. Объект построен, документы оформлены, так что можно закрепить за «Облводресурсом», чтобы он полноценно обслуживал.
Комитет вынес инициативу на заседание Саратовской областной думы.