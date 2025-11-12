В Саратовской области еще три школы передают в госсобственность

В Саратовской области продолжается процесс передачи школ из муниципальной собственности в областную. Соответствующее решение поддержало большинство депутатов облдумы на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Министр области — председатель комитета по управлению имуществом Екатерина Лавренко сообщила, что правительство области рассмотрело обращение министерства образования, а также решение собрания Балаковского муниципального района о безвозмездной передаче из муниципальной собственности в государственную собственность области гимназии № 1 имени героя Советского Союза Д. З. Тарасова. По ее словам, это делают, чтобы создать центр профориентационной работы и необходимые условия для обучения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Правительство области считает, что учреждение стоит принять в госсобственность с 1 января 2026 года.

«Почему же передают в госсобственность одно из лучших балаковских учреждений?»— спросил депутат Владимир Есипов (КПРФ) В минобразе ответили, что с сентября этого года в области реализуют стратегию развития модели региональной сети образовательных организаций. Это разноуровневая модель, которая предусматривает, что некоторые объекты будут находиться непосредственно в государственной собственности, но территориально расположены в муниципалитетах и будут ориентированы на раннюю профориентацию всех детей.

«У нас сейчас уже восемь объектов в региональной собственности, которые работают в рамках этой стратегии, и плюс 2 кадетские школы,— объяснила замминистра образования Елена Нерозя.— Эти объекты становятся центрами развития, взаимодействуют с учреждениями СПО, высшими учебными заведениями и работодателями».

По словам чиновницы, все школы имеют равные условия для участия в национальных проектах и в региональных программах. Так что передача объектов в госсобственность не значит, что переданные школы получат помощь, а другие учреждения, оставшиеся в муниципальной собственности,— нет.

По этой же схеме в госсобственность планируют передать школу № 3 имени В. Н. Щеголева в ЗАТО Светлый, лицей № 3 им. П. А. Столыпина в Ртищево.

Окончательное решение по этим школам депутаты примут на заседании облдумы.

Татьяна Смирнова