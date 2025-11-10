Совкомбанк выдаст Волгоградской области кредит на 10 млрд для погашения долгов
Волгоградская область привлекла 10 млрд руб. через Совкомбанк для пополнения бюджета. Банк выиграл десять аукционов, организованных комитетом финансов региона. Кредитные линии будут действовать с ноября 2025 года по ноябрь 2027 года, сообщил «Интерфакс».
Совкомбанк предоставит пять кредитных линий по 1 млрд руб. каждая сроком на 741 день и еще пять линий по 1 млрд руб. каждая сроком на 729 дней. Процентная ставка будет плавающей, основываясь на ключевой ставке ЦБ РФ с надбавкой 2,67% годовых.
Контракты с Совкомбанком были подписаны 10 ноября. Средства нужны для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов. В августе область уже привлекла 9,3 млрд руб. через Сбербанк. На 2025 год доходы бюджета составляют 183,6 млрд руб., а расходы — 196,3 млрд руб., что создает дефицит в 12,7 млрд руб. Объем государственного долга на 1 января 2026 года утвержден в размере 83,713 млрд руб.