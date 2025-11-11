Замминистра Молчанов рассказал, когда в Саратове подешевеют курица и яйцо

В Саратовской области десяток яиц в продаже в разы превышает себестоимость этого продукта. Развитие животноводства в регионе обсуждали в облдуме на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли животноводства Алексей Молчанов сообщил, что по итогам третьего квартала этого года в РФ Саратовский регион находится на 10 месте по численности овец и коз, на 11-м — по поголовью крупного рогатого скота, в том числе коров, на 32 — по птице, на 35 — по численности свиней. По производству молока саратовцы по стране занимают 13 место, яиц — 15, скота и птицы на убой в живом весе — 35 место.

«К сожалению, в регионе традиционно сложилась ситуация, при которой на долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств приходится 78% от валового производства молока и 60% от валового производства мяса», — высказался господин Молчанов.

А личные подсобные хозяйства переживают не лучшие времена: люди сокращают поголовье, а то и вовсе отказываются от скотины, покидают села. В итоге за последние три года, по словам замминистра, положительная динамика по производству продукции животноводства наблюдается только в хозяйствах организованного сектора.

Также одним из приоритетных направлений в животноводстве было и остается племенное дело. Племенная база в Саратовском регионе на сегодня состоит из 15 племенных предприятий, из них 6 племенных заводов и 9 племенных репродукторов. Помимо этого в области действует две лаборатории: селекционного контроля качества молока и генетическая экспертиза.

«В 2025 году в регионе ведется реализация 20 крупных инвестиционных проектов по развитию отрасли, — сообщил замминистра. — В настоящее время завершена реализация 13 проектов: из них 6 проектов по развитию молочного скотоводства, 6 — по развитию птицеводства и 1 проект по рыбоводству».

Саратовцы обеспечены молоком областных производителей на 92%, мясом птицы — на 16%, яйцом — полностью. Согласно старым нормативам потребления, жители области обеспечены местной говядиной лишь на 80%, согласно нынешним — полностью, заверил замминистра.

Депутатов интересовало, почему при себестоимости десятка яиц в 30 руб. они продаются за 130 руб., и как министерство влияет на эту ситуацию. Господин Молчанов заверил, что профильный министр регулярно обращается к федеральным властям по этому поводу и участвует в совещаниях с Минпромторгом. Но «сегодня видим ту ситуацию, что видим», пояснил чиновник.

Алексей Молчанов признал, что «есть небольшие трудности» в ценовой политике на яйцо, но заверил, что с февраля этого года цены стали падать. По его признанию, доходило даже до того, что если традиционно к Пасхе цена повышалась, то в этом году перед Пасхой птицефабрики реализовывали яйцо по 30 руб. за десяток, то есть 3 руб. за 1 яйцо при себестоимости производства на сегодня где-то 6,20 — 6,50 руб. за 1 штуку.

Замминистра также спрогнозировал снижение цен на курятину в результате открытия льготных инвестиционных кредитов. В тоже время поголовье скота в регионе расти вряд ли будет, добавил чиновник.

Татьяна Смирнова