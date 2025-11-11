ФСБ пресекла незаконное перезахоронение солдат Вермахта накануне 9 мая

ФСБ изъяло у «Народного союза Германии» останки эксгумированных немецких солдат в ходе обысков в волгоградском офисе. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Посольство ФРГ в Москве при помощи «Народного союза Германии» в марте 2025 года попыталось провести «незаконные эксгумационные работы на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области, являющегося объектом культурного и исторического наследия»,— пишут силовики. По их данным, выкопанные останки затем планировалось с почестями захоронить на немецком солдатском кладбище «Россошки» в Городищенском районе Волгоградской области накануне Дня Победы.

Торжество с участием представителя посольства планировалось осветить в западных СМИ, уверены в ФСБ. Ведомстсво характеризует произошедшее как попытку «правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков».

В ходе обысков в волгоградском офисе «Народного союза Германии» помимо эксгумированных останков «неопознанных солдат и офицеров» изъяли квадрокоптер — на него сотрудники организации «по заданию германского внешнеполитического ведомства осуществляли видеосъемку местности, в том числе вблизи объектов Министерства обороны РФ», пишут силовики.

УФСБ России по Волгоградской области объявило предостережение представителю «Народного союза Германии» о недопустимости действий, способствующих реализации угроз безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ).

Никита Маркелов