Садоводы Саратовской области получат воду только указав потребляемый объем

Садоводческие товарищества Саратовской области обяжут указывать границы при получении лицензии на пользование недрами. Соответствующий законопроект в Саратовской областной рассматривается в облдуме на заседании по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин рассказал, что проект закона Саратовской области «О внесении изменений в закон Саратовской области «О недрах» разработан, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Он напомнил, что 1 сентября текущего года вступили в силу изменения в закон РФ «О недрах» и федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Согласно последним нововведениям, к участкам недр местного значения отнесены участки, содержащие подземные воды, которые используются для питьевого и технического водоснабжения садоводческих и огороднических товариществ.

«Теперь при выдаче лицензии на пользование подземными водами будут учитываться границы СНТ. Ранее привязки к границам не было»,— пояснил глава ведомства.

Также были внесены изменения в закон Российской Федерации «О недрах» в части формулировок. Теперь государственная регистрация лицензии на пользование недрами вносится в государственный реестр, что будет являться подтверждением ее наличия.

Депутатов интересовало, придется ли собственникам участков в границах СНТ оформлять лицензии на скважины. Господин Доронин объяснил, что это желательно: лицензия оформляется на потребление воды до 500 кубометров в сутки, но штрафных санкций для индивидуальных хозяйств пока не предусмотрено. В садоводческих товариществах нужна лицензия на те скважины, которые являются общими.

Допустимо, если одна скважина используется несколькими садоводческими товариществами при условии, что в заявке предусмотрен объем потребления воды. Константин Доронин также заверил, что Оформление одной лицензии допускается на два или три расположенных рядом товарищества.

С 2022 года в Саратовской области выдали 40 лицензий садоводческим товариществам. По словам министра, лицензии на скважины в границах СНТ должны быть, чтобы не возникало споров с юрлицами и гражданами. Депутаты поддержали законопроект. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании облдумы в первом и втором чтениях.

Татьяна Смирнова