К 2028 году саратовские школы переведут в кластеры

К 2028 году все школы Саратовской области планируют преобразовать в центры кластерного развития. Об этом сообщила заместитель министра образования региона Людмила Григорьева на заседании комитета по образованию и культуре областной думы.

В области сейчас работают 1,4 тыс. образовательных организаций, из которых уже созданы пять кластеров: «Инженеры будущего», «Современная культура и традиции», «Медицина технологий будущего», «Экономика перспектив и достижений» и «Регион 64 — горизонты будущего». Они включают профильные классы, помогающие школьникам определиться с будущей профессией.

В инженерный кластер входят ФТЛ №1, Лицей математики и информатики, кадетская школа №1 имени Еремина и кадетская школа №2 имени Талалихина. Там открыты IT-классы, космические классы и инженерные направления. Партнерами выступают гимназия №7, лицей №37, лицей №1 в Балаково, школа №77 и школа «Патриот» в Энгельсе.

Нина Шевченко