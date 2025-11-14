Прилавки пополняются решениями

Пока ООО «Астраханские ярмарки» устанавливает свои киоски на месте бывшего рынка по ул. Маркина, владелица торговых рядов Елена Гусакова успела добиться частичного реванша в суде. В ноябре кассация аннулировала определение об отмене обеспечительных мер в виде приостановления действия распоряжения мэрии Астрахани о сносе рынка. При этом месяцем ранее тот же суд округа признал демонтаж киосков госпожи Гусаковой законным и одобрил размещение сезонной ярмарки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок на Маркина в Астрахани снесли в минувшем апреле

Владелица рынка на ул. Маркина Елена Гусакова добилась отмены судебных актов, которыми ей было отказано в приостановлении действия мартовского распоряжения мэрии Астрахани о демонтаже 139 киосков. Арбитражный суд Поволжского округа признал, что суды первой и апелляционной инстанций не проверили должным образом наличие оснований для принятия обеспечительных мер и фактически уклонились от рассмотрения ходатайства предпринимательницы.

Рынок на ул. Маркина площадью 2,16 га был построен в 1998 году. Изначально землю арендовало МУП «Тормес» под эксплуатацию торгового центра, но, несмотря на допустимый вид использования участка, учреждение установило там свои киоски, ряды и холодильники. В 2003 году «Тормес» передал права на участок ИП Елене Гусаковой, а также продал ей нестационарные торговые объекты. После выкупа имущества госпожа Гусакова заключила с мэрией Астрахани договор аренды на землю до конца октября 2003 года, который по истечении этого времени стал считаться бессрочным. Позднее предприниматель оформила приобретенные киоски как «имущественный комплекс» и обратилась к администрации с предложением выкупить землю, но получила отказ.

До 2019 года Елена Гусакова без проблем продолжала использовать территорию под торговые ряды. Как ранее она поясняла «Ъ – Средняя Волга», в феврале того года городские власти потребовали освободить участок, поскольку сочли киоски самовольно установленными. По этому делу суд длился до января 2022 года, в итоге предприниматель выиграла. Администрация пыталась оспорить решение, но в марте того же года потерпела поражение. Спустя два месяца мэрия вручила коммерсанту уведомление о прекращении срока действия договора аренды. В ответ на это ИП Елена Гусакова подала иск с намерением продлить аренду земли еще на 49 лет – до 2072 года, в чем суд ее поддержал в ноябре 2023 года.

Однако городским властям удалось оспорить решение в апелляции – в феврале 2024 года оно было отменено. Тогда суд усмотрел, что площадь участка значительно превышала площадь недвижимых торговых объектов, а под нестационарные территория в 2,16 га не требуется. Госпожа Гусакова пыталась обжаловать определение и вернуть себе площадь, но решение устояло в кассации.

Верховный Суд РФ вовсе не стал выносить жалобу на рассмотрение профильной коллегии.

В марте 2025 года владелица рынка получила распоряжение мэрии Астрахани о сносе ее 139 киосков. В том же месяце она обратилась в Арбитражный суд Астраханской области с требованием признать его незаконным. Одновременно с иском собственница торговых объектов ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого распоряжения до рассмотрения дела по существу.

Первоначально суд пошел навстречу предпринимательнице, 17 марта обеспечительные меры были приняты. Однако по просьбе администрации города эти меры были отменены через неделю. Суд тогда указал, что ИП Елена Гусакова не представила достаточных доказательств, подтверждающих, что демонтируемые киоски принадлежат именно ей.

Не согласившись с отменой, госпожа Гусакова подала апелляционную жалобу, а также повторно обратилась в суд первой инстанции с ходатайством о принятии обеспечительных мер. В новом ходатайстве она, в частности, указывала, что снос киосков был запланирован на 7 апреля 2025 года, и непринятие мер сделает исполнение будущего судебного акта невозможным. В качестве альтернативы она просила запретить администрации совершать действия по сносу или демонтажу объектов.

Однако в апреле Арбитражный суд региона вновь отказал в удовлетворении ходатайства. Суд пояснил это тем, что ранее принятые обеспечительные меры уже были отменены, и оснований для переоценки этих обстоятельств нет. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал определение в июле.

Параллельно со спором с мэрией Елена Гусакова судилась с областным минпромом и ООО «Астраханские ярмарки». Общество получило право до февраля 2028 года организовать сезонную ярмарку на месте снесенного рынка. В рамках того разбирательства ИП также добивалась принятия обеспечительных мер, чтобы остановить деятельность новой ярмарки. Госпожа Гусакова утверждала, что конкуренты «беспрепятственно заходят в торговые объекты и осуществляют с использованием ее имущества свою деятельность». Дело также дошло до кассации, которая подтвердила законность решения нижестоящих судов: доводы владелицы снесенного рынка о том, что ее имуществом пользуется ООО «Астраханские ярмарки», сочли предположительными.

Кассационная инстанция, рассмотрев жалобу предпринимателя, указала на фундаментальные ошибки нижестоящих судов. Суд округа подчеркнул, что обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством защиты, и для их принятия не требуется представления доказательств в том же объеме, что и для обоснования иска по существу. Заявителю достаточно обосновать реальную или потенциальную угрозу невозможности исполнения будущего судебного решения. Кроме того, судебная коллегия отметила, что к моменту рассмотрения кассационной жалобы Арбитражный суд Поволжского округа в конце июля аннулировал определение от 24 марта об отмене обеспечительных мер, и вопрос был направлен на новое рассмотрение.

По итогу апрельское решение и июльское постановление апелляции были отменены в ноябре, а иск Елены Гусаковой направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нина Шевченко