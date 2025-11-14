В Саратове появятся 100 новых платных парковок

В Саратове планируют создать 100 новых платных парковочных мест в центральной части города. Аукцион для выбора подрядчика уже опубликован на портале госзакупок. На проект выделено 9,3 млн руб., сообщили в Telegram-канале администрации города.

Работы должны завершить до 20 декабря. Включены установка комплексов видеофиксации, дорожных знаков, информационных табло и нанесение дорожной разметки. Парковки разместят на улицах Радищева, Вольской и Киселева. На Радищева организуют 39 мест, на Вольской — 24, а на Киселева — 37 мест. В каждой из зон предусмотрены места для инвалидов.

Система платного паркинга начала работать в Саратове летом 2025 года. В настоящее время в городе 12 зон платного размещения транспорта. Директор МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности» Руслан Елистратов сообщил, что с водителей собрано 2 млн руб.

Никита Маркелов