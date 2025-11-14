Заместитель мэра Астрахани Галина Бородина покинула пост

Галина Бородина покинула пост заместителя мэра Астрахани. Она занимала пост начальника финансово-казначейского управления с 2013 года.

Городина Бородина была назначена во времена мэрства Михаила Столярова и оставалась на посту при различных руководителях, включая Ирину Егорову, Олега Полумордвинова, Радика Харисова и Марию Пермякову. Лишь при Игоре Редькине произошла смена руководителя финансово-казначейского управления. Причины ухода Бородиной не раскрываются.

Временно исполняющей обязанности начальника финансово-казначейского управления назначена Елена Стариченкова. Ранее она возглавляла финансовое управление в администрации Наримановского района, которым руководил Игорь Редькин до своего назначения на пост главы администрации Астрахани.

Нина Шевченко