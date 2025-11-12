Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокурором Перелюбского района Саратовской области стал Владимир Еременко

Должность прокурора Перелюбского района Саратовской области занял советник юстиции Владимир Еременко. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Владимир Еременко назначен на этот пост приказом Генерального прокурора РФ Александра Гуцана от 11 ноября 2025 года. В свое время он получил нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и юбилейную медаль «300 лет прокуратуре России».

У нового прокурора Перелюбского района, 1978 года рождения, есть высшее юридическое образование. К службе в органах прокуратуры Владимир Еременко приступил в августе 2002 года. Он работал помощником, старшим помощником прокурора Ленинского района Саратова, заместителем Хвалынского городского прокурора, зампрокурора Энгельса. С августа 2023 года замещал должность заместителя прокурора Духовницкого района.

Павел Фролов