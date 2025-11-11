Главой комитета по образованию Энгельсского района стала Лариса Павлова

Должность председателя комитета по образованию администрации Энгельсского района Саратовской области заняла Лариса Павлова. Об этом сообщил сегодня глава района Максим Леонов.

Лариса Павлова назначена на указанный пост с 11 ноября. Ранее она была исполняющим обязанности руководителя этого структурного подразделения.

В течение 15 лет Лариса Павлова работала учителем химии и биологии в двух образовательных учреждениях Саратова и Энгельса. Она удостоена звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Павел Фролов