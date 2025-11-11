Деприватизация утекает сквозь пальцы

Споры о судьбе ТЭЦ «Северная», которая обслуживает три микрорайона в Астрахани, вышли за пределы региона. Суд отказался изымать теплоэнергоцентраль из частных рук по требованию прокуратуры и мэрии; ведомства обжаловали решение. 12-й Арбитражный апелляционный суд принял спор к производству на фоне объявления о продаже имущества признанного банкротом АО «ТЭЦ — Северная». Юристы отмечают, что данный кейс о деприватизации значительно отличается от общероссийских. В Думе региона считают, что городским властям следует не изымать имущество через суд, а выкупить его у владельцев.

Мэрия Астрахани и прокуратура обжалуют отказ в деприватизации имущества теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) «Северная», обслуживавшей 6-й микрорайон, АЦКК и микрорайон Молодежный на правом берегу города. В сентябре Арбитражный суд Астраханской области не стал истребовать в муниципальную собственность котельные, склады, земельные участки и другие объекты, ныне принадлежащие экс-учредителям ТЭЦ ООО «Рыбак 2015», ООО «Энергосистема» и предпринимателю Юрию Коротких. Основной причиной отказа стал пропуск срока исковой давности. На решение повлияла также позиция минимущества региона, которое выступало как третье лицо. Ведомство в суде уточнило, что имущество в 1990-е и 2000-е годы принадлежало производственному объединению «Астраханбумпром» и никогда не являлось муниципальным.

Теплоэнергоцентраль «Северная» была запущена в Астрахани 6 января 1998 года на ул. Мосина, 1. Предприятие работало на основе производственных мощностей с эксплуатационным режимом с 1961 г.

В апреле 2024 года прокуратура Астраханской области обратилась в суд с иском в интересах городской администрации к бывшим собственникам ТЭЦ с требованием вернуть якобы незаконно приватизированные объекты недвижимости и движимое имущество ТЭЦ. Надзорное ведомство настаивало, что приватизация «Астраханбумпрома» в 1992 году проведена с нарушениями, а последующие сделки назвало незаконным отчуждением объектов городской инфраструктуры. В обоснование иска прокуратура ссылалась на договор купли-продажи 2023 года, по которому имущество было приобретено у ООО «Энергосистема» московским ООО «Рыбак 2015» за 93 млн руб.

Представители ответчиков иск не признали, указывая на пропуск срока исковой давности. Они подчеркивали, что городские власти знали о проблеме еще в 1995 году, но в суд обратились только спустя 30 лет.

Разбирательство проходило на фоне банкротства ТЭЦ «Северная», которое началось двумя месяцами ранее. Совокупная сумма требований кредиторов, среди которых ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», МУП «Коммунэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», к станции составляла около 566 млн руб.

Предприятие, выделившееся из «Астраханбумпрома» в 1998 году, долгие годы работало с убытками. Еще в 2009 году власти Астрахани планировали закрыть теплоэнергоцентраль, принадлежащую на тот момент Московскому индустриальному банку, из-за износа оборудования — его не обновляли с 1961 года. Проверка Ростехнадзора выявила серьезные нарушения, что привело к значительным убыткам: в 2007 году — 25 млн руб., в 2008 году — 50 млн руб. Согласно генеральному плану Астрахани, принятому в 2007 году, эксплуатация станции должна была завершиться в 2017 году. Для модернизации объекта требовалось 200 млн руб., но необходимые средства так и не были найдены.

В 2017 году новый учредитель ООО «Энергосистема», зарегистрированное также на ул. Мосина, 1, заключило с ТЭЦ договор аренды имущества. За два года накопился долг в 446,5 млн руб. В январе 2023 года «Энергосистема» продала имущественный комплекс московскому ООО «Рыбак 2015», после чего ТЭЦ стала арендовать свои же мощности у нового собственника, накопив к 2024 году задолженность по аренде около 105 млн руб.

В феврале 2024 года «Энергосистема», само находясь в процессе банкротства, подало иск о признании ТЭЦ «Северная» несостоятельным. Суд, усмотрев фактическую аффилированность между предприятиями, понизил приоритет требований «Энергосистемы», что было подтверждено апелляционной инстанцией.

Весной этого года ТЭЦ «Северная» была признана банкротом. Позавчера имущество станции: автомобиль и спецтехника выставили на торги.

В октябре прошлого года ТЭЦ «Северная» потеряла статус единственного поставщика. Администрация Астрахани уточнила, что ООО «Рыбак 2015» перезаключило договоры аренды на котельные и сети с ООО «Теплоресурс». Власти заявили, что в сентябре 2024 года эти компании попытались захватить автоматизированную блочно-модульную котельную, арендованную АО «ТЭЦ — Северная». Но уже в ноябре город присвоил «Теплоресурсу» статус единой теплоснабжающей организации.

В сентябре этого года Арбитражный суд Астраханской области установил, что требования прокуратуры и администрации об изъятии имущества станции из частных рук безосновательны. В акте суда указано, что прокуратура приводила в качестве аргумента дело 2002 года тоже по поводу наследия «Астраханбумпрома», когда требовала признать недействительным включение в план приватизации порта на реке Волга. Как выяснил «Ъ — Средняя Волга», тогда ведомство тоже проиграло спор во всех трех инстанциях.

Депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев понимает мотивацию мэрии добиться постановки ТЭЦ «Северная» на баланс города, но при этом считает, что власти пошли не тем путем. «ТЭЦ Северная на Трусовской стороне — маленький монополист. Сколько я помню, там постоянно идут суды: то один собственник, то другой, то долги за газ, то еще какие-то проблемы. На моей памяти, сколько там сажали директоров и замов, то есть объект проблемный. А страдают от этого потребители. Чтобы с этим покончить, городская администрация, так как она все-таки отвечает перед населением, должна выкупить имущество ТЭЦ у владельцев, а не через суды отбирать»,— отметил парламентарий.

Он пояснил, что такие предприятия не должны быть в руках бизнеса, потому что «они снабжают ресурсами население». Господин Дунаев обосновал это тем, что на астраханских ТЭЦ во время отопительного сезона не всегда соблюдают графики подачи тепла в дома и уровень температуры. Более того, он уточнил, что жители возмущены тарифами. Их они считают завышенными и несправедливыми.

Принятое Арбитражным судом Астраханской области решение по данному делу выделяется на фоне негативно складывающейся для новых собственников деприватизационной судебной практики, считает управляющий партнер юридической фирмы «Медко Групп» Виталий Медко. Юрист отметил, что значительный пропуск исковой давности и то, что имущество станции никогда не было муниципальным, однозначно сыграли на руку бизнесу. «Безусловно, эти частные аспекты дела позволили ответчикам добиться положительного решения, несмотря на складывающуюся негативную судебную практику по данной категории дел. Было бы неправильно при последующем обжаловании судебного решения „дотягивать“ тезисы истца до общеизвестных успешных деприватизационных кейсов»,— полагает господин Медко.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов уточняет, что данный кейс о деприватизации отличается от других российских. «В мае 2025 года Конституционный суд России пересмотрел правила исчисления сроков давности, начиная их отсчет с момента выявления нарушений прокуратурой. Это нововведение позволяет пересматривать старые сделки, заключенные еще в 1990-х годах, что ранее было невозможно из-за строгой трехлетней давности, установленной статьей 181 Гражданского кодекса РФ. Мэрия Астрахани теперь опирается на новое толкование закона, что значительно увеличивает ее шансы на успех в апелляции»,— считает господин Денисов.

Нина Шевченко