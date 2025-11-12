Астрахань планирует экспортировать 70% люцерны в страны Персидского залива

В Астраханской области снова заговорили о создании производства кормовой люцерны. В региональном минсельхозе сообщили, что новый завод сможет перерабатывать до 20 тонн люцерны в час, а до 70% готовой продукции пойдет на экспорт в страны Персидского залива.

В августе о планах построить завод по выращиванию и переработке кормовой люцерны сообщал вице-губернатор Денис Афанасьев. Тогда было объявлено, что в проект инвестирует 6,59 млрд руб. компания «Альберсим-Агро», зарегистрированная в Ахтубинске в 2024 году. Предполагается, что новый завод создаст 74 новых рабочих места и будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона. К реализации проекта приступили в третьем квартале прошлого года, запуск ожидается в 2033 году.

Агрокомплекс будет работать по принципу замкнутого цикла, что позволит выращивать и перерабатывать люцерну на одной площадке. Особое внимание уделят инновационной технологии искусственной сушки, которая поможет сохранить кормовую ценность люцерны. Это обеспечит высокое качество конечных продуктов, таких как сено, тюки и гранулы, соответствующих международным стандартам.

Нина Шевченко