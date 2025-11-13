В Саратове хотят лишить пенсии экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина

В Саратовской областной думе обсуждают возможное лишение пенсии бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина. Инициатором выступил депутат Роман Грибов, который считает несправедливым, что осужденный за браконьерство Рашкин продолжает получать пенсию из бюджета.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте Роман Грибов отметил, что в обществе остро стоит вопрос социальной справедливости и эффективности расходов бюджета. Он подчеркнул, что пенсии экс-депутатов и чиновников часто вызывают недовольство, особенно если они были уличены в нарушениях закона.

Валерий Рашкин был осужден за незаконную охоту в Лысогорском районе в 2021 году. Его задержали с тушой лося в автомобиле. Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года и запретил охотиться на два года. В феврале 2024 года стало известно, что Рашкин лишен партийного учета в Москве и направлен в Саратов. В мае 2024 года его судимость была снята.

