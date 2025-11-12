В Саратовской области ремесленников хотят освободить от обязательной маркировки

В Саратовской области рассматривают законопроект, который может освободить ремесленников от обязательной маркировки товаров. Соответствующий законопроект рассмотрели в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Проект закона предлагает ввести новые понятия, такие как «субъект ремесленной деятельности», «ремесленник» и «ремесленная деятельность», рассказал первый заместитель министра экономического развития области Олег Савенков. По словам чиновника, в федеральном законодательстве есть пробел: понятия в сфере ремесленной деятельности законодательно не закреплены.

Правительство Саратовской области предлагает утвердить перечень видов ремесленной деятельности на территории области, а также перечень продукции ремесленников, которую не нужно маркировать средствами идентификации (например, по системе «Честный знак»). По словам Савенкова, это позволит ремесленникам избежать дополнительных расходов на маркировку своей продукции, а также исключить применение к ним мер административной ответственности.

Депутаты интересовались, останутся ли в итоге у кого-нибудь из ремесленников расходы на маркировку. Савенков заверил, что цель законопроекта не в том, чтобы полностью освободить всех ремесленников от этих обязанностей, а именно поддержать тех, кто изготавливает уникальные товары, не прибегая к автоматизированному производству и не используя поточные линии, то есть производит штучный товар. В минэке полагают, что именно эта категория в большой степени страдает от затрат, связанных с маркировкой.

«Постановлением правительства будет регулироваться отдельный перечень продуктов труда ремесленников, то есть предполагается определить ряд критериев, которым должны соответствовать эти изделия, а также утвердить по максимуму описание тех товаров, которые не нужно маркировать», — уточнил чиновник.

Комитет поддержал законопроект. Его вынесут для рассмотрения на ближайшее заседание облдумы.

Татьяна Смирнова