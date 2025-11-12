Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Вольским межрайонным прокурором Саратовской области стал Константин Чудаев

Должность Вольского межрайонного прокурора Саратовской области занял советник юстиции Константин Чудаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Константин Чудаев назначен на указанную должность приказом Генерального прокурора РФ Александра Гуцана от 11 ноября 2025 года. К службе в органах прокуратуры Саратовской области он приступил в сентябре 2013 года. Работал помощником прокурора Ровенского района, прокурором, старшим прокурором третьего отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области, заместителем Вольского межрайонного прокурора.

Константин Чудаев, 1990 года рождения, награжден медалью Ягужинского и юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России», у него есть высшее юридическое образование. С сентября 2023 года он замещал должность прокурора Ершовского района.

Павел Фролов