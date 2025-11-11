По делу Максима Шихалова прекращено следствие, но он остается в СИЗО

Расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «КБПА» и экс-министра промышленности Саратовской области Максима Шихалова фактически остановилось — срок следствия истек, продлений не последовало, но обвиняемый по-прежнему находится в СИЗО. Об этом стало известно 10 ноября во время заседания Саратовского областного суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката вела судья Светлана Васина. Защита пыталась оспорить решение Волжского районного суда, который ранее продлил арест Шихалова до 22 ноября. 24 октября судья райсуда Татьяна Садомцева постановила оставить фигуранта под стражей, несмотря на то, что изначальные обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа были сняты. Теперь Шихалову вменяется растрата.

По словам защитника, следствие в течение семи месяцев представляло суду неполные и выборочные материалы, тем самым вводя его в заблуждение. «Теперь оправдать это незаконное содержание под стражей пытаются любым путем, в том числе и возбудив два новых уголовных дела, по которым отсутствует и состав, и события преступления», — заявила Татьяна Шилова журналистам после заседания.

Сам Максим Шихалов, выступая по видеосвязи из СИЗО, обратил внимание на многочисленные ошибки в постановлении суда первой инстанции. В частности, в документе судья Садомцева почему-то указала, что нарушений при продлении «домашнего ареста» не усматривается, хотя Шихалов все это время находится в следственном изоляторе.

«Такое впечатление, что решение писалось вообще про другого человека», — отметил он.

Татьяна Шилова также сообщила, что обвиняемому до сих пор не предоставили возможность ознакомиться со всеми материалами дела. Между тем срок предварительного следствия истек ещё 29 октября, продление не оформлялось, а передача дела прокурору так и не состоялась. Защита подготовит обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Тем временем состояние здоровья Шихалова продолжает ухудшаться. Еще несколько месяцев назад в ОТБ-1 медики подтвердили у него заболевание, требующее операции, однако они не могут ее провести, а следствие отказывается назначить медицинскую экспертизу.

«Состояние моего здоровья сильно ухудшилось, я практически потерял слух», — рассказал Шихалов.

Представитель прокуратуры, Ольга Данилова, на заседании областного суда заявила, что считает продление ареста законным и обоснованным. Она же выступила против приобщения документов о том, что защитники Шихалова, которые были у него ранее, Илья Курапов и Геннадий Шиханов, ранее оказывали помощь свидетелям по этому делу. Это способствовало бы признанию действий следствия незаконными.

Судья Васина поддержала позицию надзорного органа, оставив апелляцию адвоката без удовлетворения. Также она не стала приобщать документы, связанные с Кураповым и Шихановым.

«Мы будем обжаловать это решение в кассационный суд, поскольку оно является незаконным», — подчеркнула адвокат Татьяна Шилова.

Дело Максима Шихалова связано с арендой дизель-генераторной установки. Следствие считает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», господин Шихалов содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки, что нанесло ущерб предприятию.

Из КБПА он уволился 4 марта 2025 года, а 20 марта в Москве, в «Ростехе», его согласовали на пост руководителя пермского завода «ПМ-Редуктор». Спустя несколько часов в отношении него возбудили уголовное дело. Максима Шихалова задержали в Москве 21 марта, затем на автомобиле доставили в Саратов. Защита утверждает, что Шихалов не получал уведомлений о деле, не пытался скрыться и не имел такой возможности — выезд за границу ему запрещен из-за работы на оборонном предприятии.

Ольга Симонова