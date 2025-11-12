Суд в Пензе пресек попытку металлурга «Март Т» вывести за рубеж 7 млн рублей

Арбитражный суд Пензенской области вынес решение по делу о незаконном выводе денег за границу. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Он признал недействительными два внешнеторговых контракта. Эти контракты заключило общество с ограниченной ответственностью «Март Т» с китайской компанией SHENZHEN XIDESHENG BICYCLE CO., LTD.

Истцом выступила Саратовская таможня. Суд постановил взыскать с ООО «Март Т» более 6.7 млн руб. в бюджет России. Эту сумму компания перевела иностранному контрагенту. Также суд взыскал с обеих компаний государственную пошлину по 50 тыс. руб. с каждой. Решение суда можно обжаловать в течение месяца.

Надзор за исполнением законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям вела Приволжская транспортная прокуратура. Ведомство нашло сделку незаконной: деньги по контракту на поставку контейнеров ушли за рубеж, а товар в Россию так и не поступил. Покупатель не предпринял никаких мер для возврата средств. Прокуратура поддержала в суде иск таможенного органа о признании этой сделки недействительной. Теперь прокуроры контролируют исполнение судебного решения.

ООО «Март Т» работает в Пензе с 2019 года. Компания занимается обработкой металлов и нанесением покрытий. Ее генеральный директор и единственный владелец — Виктория Буклина. С момента основания в компании числится только один сотрудник. Финансовые показатели компании долгое время были нулевыми. В 2023 году выручка фирмы резко выросла и составила 86 млн руб. Чистая прибыль компании достигла 1.1 млн руб.

