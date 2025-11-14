Жительницу Саратовской области отправили в колонию за неуплату алиментов

В Екатериновском районе Саратовской области суд вынес приговор 44-летней местной жительнице по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурантка подверглась административному наказанию за неуплату алиментов и с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года не выплачивала алименты, материально не помогала своим несовершеннолетним детям. На каждого ребенка она задолжала свыше 120 тыс. руб.

По решению суда фигурантка получила 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении.

Павел Фролов