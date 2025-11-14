В Саратове задержаны подозреваемые в причастности к «Агафоновской» банде

В Саратове задержали членов «Агафоновской» банды, рассказал в своем Telegram-канале депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных. Официальных сообщений от силовиков пока нет.

По данным парламентария, который ранее писал в органы о нападениях в Агафоновке, задержанным от 19 до 23 лет. Ранее полиция завела дело о побоях (ст. 116 УК РФ). Сообщалось, что фигуранты избивали детей и взрослых, а также заставляли жертв оформлять банковские карты и микрозаймы. По данным следствия, в группу входило до 6 человек, но в некоторых нападениях участвовало до 30 человек.

Один из инцидентов произошел 30 мая 2025 года. Во дворе, который местные называют «квадратом», были избиты 15-летняя девочка и ее отец. Обоим пострадавшим потребовалась госпитализация. Мужчине провели операцию. У девушки диагностировали сотрясение мозга.

Теперь в сети появилось видео задержания. На кадрах видно, как силовики под женские крики вламываются в квартиру к подозреваемым. Молодых людей кладут лицом в пол, а те отвечают, что не понимают причину задержания. На дальнейших кадрах видно, как фигурантов приводят в УФСБ по региону и те дают признательные показания. В ходе обысков силовики изъяли десятки банковских карт. О мере пресечения в отношении фигурантов и их числе пока не сообщается.

Никита Маркелов