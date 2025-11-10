Банкротство украшает долг

Суд по иску «Газпрома» ввел наблюдение на МУП «Газтрансмаш» Красноармейского района Саратовской области до марта 2026 года. Снабжающее котельные Красноармейска муниципальное предприятие за последние годы накопило долгов за газ на сумму порядка 250 млн руб., тогда как его убыток за прошлый год составил 36,5 млн руб. Счета предприятия арестованы по требованию налоговой. В Саратовской областной думе предложили, что районные власти пользуются правовым пробелом, чтобы не платить за газ.

Арбитражный суд Саратовской области ввел в отношении Муниципального унитарного предприятия «Газтрансмаш» Красноармейского района процедуру наблюдения. Решение было принято по иску ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

МУП «Газтрансмаш», работающее с 2012 года, занимается транспортировкой газа и продуктов его переработки по трубопроводам. Выручка предприятия продемонстрировала негативную динамику, упав с 98,4 млн руб. в 2021 году до 82,7 млн руб. в 2024 году. Чистый убыток за 2024 год составил 36,5 млн руб. 1 октября 2025 года налоговая служба арестовала банковские счета МУПа из-за долга в почти 3 млн руб. С 2022 года директором предприятия вновь является Владимир Коннов, который уже возглавлял его с мая 2017 по ноябрь 2019 года. После него руководство до мая 2021 года осуществлял Ревдик Бигвава, который затем перешел на пост гендиректора красноармейского муниципального «Комбината благоустройства». С мая 2021-го по февраль 2022-го «Газтрансмашем» руководил Станислав Захаркин, после чего к руководству вернулся Владимир Коннов.

Сумма задолженности, согласно заявлению «Газпрома», превышает 313,6 млн руб. Основная часть долга — свыше 241,6 млн — это стоимость поставляемого газа. В подтверждение своих требований «Газпром» предоставил суду 40 вступивших в законную силу судебных решений о взыскании, датированных периодом с 2019 по 2025 годы. Также в общую сумму вошли долги по договорам уступки права требования от 2013 года.

У «Газтрансмаша» отсутствует возможность рассчитаться с кредиторами за счет своего имущества, установил суд.

По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, чистые активы компании продолжают сокращаться. Общая задолженность предприятия перед всеми кредиторами достигла 347,7 млн руб.

Процедура наблюдения будет действовать до 6 марта 2026 года. Временным управляющим назначен Максим Шаров. Следующее судебное заседание по делу о банкротстве назначено на 10 марта 2026 года. До этого времени руководство «Газтрансмаша» обязано предоставить управляющему полный перечень имущества и бухгалтерские документы.

Ранее «Газпром» уже инициировал процедуру банкротства МУПа из-за долга в 1,3 млн руб. Однако летом 2020 года Арбитражный суд Саратовской области прекратил производство по заявлению, признав предприятие субъектом естественных монополий, к банкротству которых закон предъявляет более строгие требования.

Связаться с и.п. главы администрации Красноармейского района Александром Бурмаком «Ъ» не удалось предыдущие главы Сергей Соколов и Александр Зотов также оказались недоступны для комментариев.

«Руководство газовой компании в прошлом году обращалось ко мне по этому вопросу. Я также обсуждал эту тему с прежним главой района Александром Зотовым. У меня сложилось впечатление, что деньги в бюджете есть, но муниципалитет просто не оплачивает эти расходы»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга депутат Саратовкой областной думы Владимир Есипов.

Парламентарий добавил, что при составлении областного бюджета учитываются заявки муниципальных, однако администрация района о необходимости погашать долги за газ не заявляла. «Насильно деньги им никто не предложит»,— объяснил собеседник.

Собеседник «Ъ» предположил, что невозможность гасить долги за счет продажи коммунальной инфраструктуру открывает муниципалитетам право уходить от платежей при помощи банкротства и передаче комплекса новому юрлицу. «Если есть дыра в законодательстве, ей, наверное, пользуются»,— резюмировал Владимир Есипов.

