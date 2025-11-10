ООО «Балтекс» инвестирует свыше 1 млрд в саратовское текстильное производство

ООО «Балтекс» инвестирует свыше 1 млрд руб. в модернизацию текстильного производства в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Организация зарегистрирована в Балашове. Она существует уже более 15 лет. На производственной площадке ООО «Балтекс» проводится модернизация производства синтетических тканей полного цикла. Она призвана повысить производительность и потребительские характеристики, снизить себестоимость продукции, а также обновить оборудование.

По словам министра инвестиционной политики Саратовской области Александра Марченко, сейчас подходит к концу второй этап с объемом финансовых вложений в размере 500 млн руб. К настоящему времени освоено 373,5 млн руб. До конца следующего года должны реализовать третий этап модернизации производства. Он потребует свыше 600 млн руб. инвестиций.

Павел Фролов