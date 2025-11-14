ВС РФ выяснит, как водоснабжение в Марксе оказалось у семьи экс-главы района

Верховный суд России затребовал материалы спора о возврате сетей водоснабжения в Марксовском районе Саратовской области из частных рук. Соответствующую кассационную жалобу подало правительство Саратовской области, и теперь ВС РФ решил ознакомиться с деталями дела.

В минувшем августе Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск региональной прокуратуры и изъял системы водоснабжения и водоотведения Марксовского района в собственность региона. Ответчиками стали компании из пула семьи экс-главы районной администрации, менеджера ГК «Ренова» Юрия Моисеева — ООО «Водоканал», ООО «Волга», ООО «Водоканал-Плюс» и ИП Елена Емелина. Судья Кирилл Елистратов установил, что активы были целенаправленно выведены из муниципальной собственности во время банкротства одного из муниципальных предприятий.

Однако 12-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, заняв позицию ответчиков. 11 июля 2025 года арбитражный суд Поволжского округа в Казани направил дело на новое рассмотрение, оставив большую часть инфраструктуры в частных руках. Теперь судья ВС РФ Ирина Грачева запросила материалы спора. Изучив дело, она решит, стоит ли выносить его на рассмотрение коллегии Верховного суда.

В сентябре жители района начали сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, выражая разочарование в связи с оставлением труб, прудов и насосных станций в частных руках. Они заявили, что это лишило их надежды на бесперебойное водоснабжение и нормальное качество воды.