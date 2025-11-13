Суд в Саратове снова рассмотрит изъятие кинотеатра «Экран»

Арбитражный суд Поволжского округа решил пересмотреть дело о возвращении здания бывшего кинотеатра «Экран» в Саратове в государственную собственность. Суд отменил предыдущие решения, которые отклоняли иск Росимущества.

Ранее областной арбитраж и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отклонили требования Росимущества об изъятии здания. Ответчиками по делу выступали компании «Экран-Центр», «Инвестойл» и «Быки». Здание площадью 3,1 тыс. кв. м находится на Набережной Космонавтов, 5.

Дискуссии о возврате кинотеатра «Экран» в государственную собственность продолжаются уже четыре года. В июле 2021 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вернуть здание государству. Прокуратура проверяла приватизацию здания, а городская администрация вела переговоры с собственниками о возвращении объекту культурного профи

Никита Маркелов