Экс-директора саратовского «Тантала» может обанкротить ИП из Грозного

В рамках банкротства саратовского завода ПАО «Тантал» проданы долги бывшего президента Александра Солопова, пишет «Бизнес--Вектор». Право требования на 151,9 млн руб. было реализовано с большим дисконтом Сначала Михаил Белобородов из Ямало-Ненецкого округа купил их за 777,9 тыс. руб., но отказался подписывать договор. В итоге долг продали индивидуальному предпринимателю Евгению Артюхову из Грозного за 277 тыс. руб.

Евгений Артюхов занимается куплей-продажей недвижимости и владеет компанией ООО ТД «Автомолл» в Грозном. Его деятельность включает участие в банкротствах: в Тюменской области рассматривается иск на 204,8 млн руб. к Юрию Федорову, а в Москве Артюхов является кредитором компании АО «О1 Препертиз финанс». «Торговый дом «Автомолл» также выступал кредитором в банкротствах физических лиц, выручка за 2024 год составила 114,6 млн руб.

Александра Солопова, вероятно, ожидает аналогичный иск, так как его субсидиарная ответственность превышает 1 млрд руб. Она связана с продажей непрофильных активов «Тантала» по не рыночной цене. В прошлом году цеха завода выкупило ООО «Русагро-Саратов» за 351,6 млн руб., но судьба имущественного комплекса остается неясной.

Никита Маркелов