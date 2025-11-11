Косметические решения

«Центр развития саратовской агломерации индустриальных парков» областного мининвеста работает крайне неэффективно — к такому выводу пришла Счетная палата по итогам аудита. За два года на деятельность учреждения, чьи функции дублируются профильным отделом министерства, потрачено около 50 млн руб., из которых до 90% — на зарплаты семерых сотрудников, включая директора, экс-губернатора Дмитрия Аяцкова. Глава облдумы Алексей Антонов назвал это «сверхнеэффективной тратой» и «прыщом, прицепившимся к министерству». В итоге депутаты решили передать вопрос о целесообразности существования «Центра» губернатору Роману Бусаргину для принятия организационного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Аяцков был губернатором Саратовской области с 1996 по 2005 годы, а в 2020 возглавил «Центр развития саратовской агломерации и индустриальных парков»

Глава Счетной палаты Саратовской области Дмитрий Лаврушин выступил в Саратовской областной думе с докладом о результатах проверки государственного учреждения региона «Центр развития саратовской агломерации индустриальных парков». Проверку депутаты регионального парламента инициировали в прошлом сентябре. Тогда в думу обсудить деятельность «Центра» пришел его руководитель, экс-губернатор Дмитрий Аяцков, и обвинил прессу в «информационной блокаде». На обсуждение результатов ревизии господин Аяцков не пришел, но прислал заместителя Андрея Костенко.

ГКУСО «Центр развития саратовской агломерации и индустриальных парков» учреждено в октябре 2020 года. Директорами успели побывать Александр Стрелюхин и Андрей Костенко. Дмитрий Аяцков руководит учреждением с марта 2022 года. Целью «Центра» является организационная и методическая поддержка, а также развитие саратовской агломерации и индустриальных парков.

Совещание открыл депутат Алексей Кольцов («ЕР»). По его словам, в 2023 году планы по развитию саратовской агломерации все воспринимали позитивно. Однако с тех пор от специально созданного центра реальных действий и мероприятий не последовало.

Счетная палата выяснила, что в «Центре» работают два отдела: отдел развития саратовской агломерации и отдел развития индустриальных парков. Штатная численность учреждения — 10 человек, а по факту работают только семь. Для экспертов не установили требования к специальному высшему образованию и стажу работы, что, по мнению аудиторов, может влиять на качество экспертной работы. Также работники учреждения не участвовали в программах по повышению квалификации, отметил Дмитрий Лаврушин.

Аудиторы также выяснили, что с 2023 года работники получали премиальные надбавки от 35 до 40% к зарплате.

«В системе выплат стимулирующего характера учреждения ежемесячная надбавка за качество, по мнению Счетной палаты области, является избыточной, поскольку за выполнение аналогичных показателей предусмотрена премиальная выплата по итогам работы за месяц», — отметил господин Лаврушин.

Как нарушение отметили, что в проверяемый период 2023-2025 годов учреждение потратило 981 тыс. руб. сверх установленных положением «Об оплате труда работников учреждения» предельных объемов. По Бюджетному кодексу РФ — это неэффективное использование бюджетных средств, уверен аудитор.

Всего расходы на организацию с 2023 года по сегодняшний день составили около 50 млн руб. Большая часть этих средств ушла на зарплату сотрудникам (в 2023 году — 88,6% всех расходов, 2024 — 86,8%, 2025 — 89%).

Также аудиторы Счетной палаты не поняли, зачем учреждению нужно 200 кв. м на семь человек. Расходы учреждения за аренду помещений в 2023 году составили 812 тыс. руб. (на одного работника приходилось почти 25 квадратных метров), в 2024 году за аренду заплатили уже 890 тыс. руб. За 8 месяцев 2025 года — 612,5 тыс. руб. «Центру» следовало найти помещение поменьше, сказал Дмитрий Лаврушин, добавив, что соответствующих запросов не поступало.

Проверка показала, что функции «Центра» в части технопарков дублируют функции профильного отдела министерства инвестиционной политики Саратовской области. При этом расходы на содержание государственного учреждения из года в год только растут.

После доклада Дмитрий Лаврушин рекомендовал министерству инвестиционной политики области принять организационное решение о «целесообразности функционирования подведомственного учреждения с существующей структурой и штатной численностью в целях эффективного использования средств областного бюджета».

Министр инвестиционной политики Александр Марченко сказал, что акт аудита получил только вчера, сейчас его изучают специалисты, а внеплановая проверка «Центра» назначена уже на завтра. Господин Марченко подчеркнул, что учреждение создали еще до мининвеста.

Потраченные за годы около 50 млн руб. на работу организации — сверхнеэффективная трата бюджетных средств, сообщил председатель облдумы Алексей Антонов (ЕР). По его мнению, Счетная палата подтвердила все худшие опасения депутатов. «Считаю, что это некий прыщ, который прицепился к министерству и таким образом существует»,— охарактеризовал государственное учреждение господин Антонов.

Депутат Вадим Рогожин (ЕР) спросил, нужно ли обращаться в прокуратуру по поводу выявленных нарушений. Дмитрий Лаврушин отметил, что здесь речь идет не столько о противозаконной деятельности, сколько о неэффективности расходования бюджетных средств. Счетная палата не может привлекать к уголовной ответственности, напомнил чиновник.

«А нужны ли вы?»— спросил депутат Роман Грибов (ЕР) замдиректора «Центра» Андрея Костенко.

«Это решать вышестоящим структурам»,— ответил менеджер.

«Решение в этом случае должен принимать губернатор: сохранить как есть или же нет»,— сказал депутат Роман Чуйченко (ЕР). По итогам совещания депутаты решили делегировать возникшие кадровые и организационные вопросы главе региона Роману Бусаргину.

