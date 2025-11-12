Иранский холдинг запустит первый в России завод моющих средств под Астраханью

Иранский холдинг Golrang Industrial Group планирует начать производство моющих средств в Астраханской области в первых месяцах 2027 года. Продукцию будет выпускать завод «Роза», который строится в Наримановском районе на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Инвестиции в проект превысили 1,2 млрд руб.

Главный инженер Сергей Шлыков сообщил, что строительство административно-производственного корпуса завершено, вспомогательные склады скоро будут готовы. В ближайшее время начнут монтаж инженерных сетей и коммуникаций.

Генеральный консул Ирана в Астрахани Ахмад Хейдариан в ходе рабочего визита отметил, что проект станет стимулом для других иранских инвесторов. Дипломат также побывал на заводе «Гекса-Лотос» (производство геосинтетических материалов) и судостроительном заводе «Лотос», где ознакомился с производством геосинтетических материалов и строительством контейнеровозов.

Нина Шевченко