В Саратове хотят запретить пускать детей в точки продажи никотина

В Саратовской области детям запретят заходить в вейп-шопы и места, где торгуют никотином. Соответствующие поправки в закон рассмотрели в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Проект поправок в некоторые законодательные акты региона внесли депутаты от «Единой России».

Член фракции Юлия Литневская сообщила: «Законопроект уже рассмотрели на заседании рабочей группы, единогласно приняли решение вынести его на комитет и принять как можно скорее». По ее словам, в Саратове планомерно ведут работу, чтобы защитить детей от информации, которая может повредить их здоровью, и от негативного воздействия никотиносодержащей продукции. Саратовские депутаты одними из первых приняли законопроект, который ограничивал потребление вейпов. А теперь необходимо поставить «заслон уловкам недобросовестных продавцов», которые маскируют никотиносодержащую продукцию под различные новые наименования, которые бесконечно возникают, уверена парламентарий. Новыми поправками депутаты хотят ограничить нахождение детей на территории тех торговых объектов, которые торгуют никотиносодержащей продукцией и устройствами для их потребления.

Зампред облдумы Сергей Овсянников (ЕР) отметил, что положительные заключения получили и от правительства, и от Общественной палаты, и от уполномоченного по правам ребенка. От минэка замечаний и предложений не поступило. Если законопроект примут на ближайшем заседании облдумы, то за нарушения штрафы для физлиц составят от 500 руб. до 1 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для юрлиц — до 20 тыс. руб.

Татьяна Смирнова