В Саратове на образование выделят 19 млрд рублей в 2026 году

В Саратове прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года. Глава города Михаил Исаев сообщил в своем Telegram-канале, что основное внимание уделят социальной сфере, на которую направят более половины всех средств.

На образование выделят 19,06 млрд руб., что составляет 45% от всех расходов. Средства пойдут на зарплаты, оплату за классное руководство и школьное питание, включая бесплатные обеды для младших классов. Также предусмотрен капитальный ремонт семи школ и двух детских садов, а в микрорайоне Иволгино построят новый детский сад на 160 мест.

Капитальные вложения в 2026 году составят 3,01 млрд руб. В их числе строительство очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага за 2 млрд руб., путепровода по Сокурскому тракту за 510,2 млн руб. и реконструкция трамвайной сети и депо. На жилищно-коммунальное хозяйство выделено 906 млн руб., включая реконструкцию станции аэрации и обеспечение инфраструктурой участков для многодетных семей.

В 2026 году дорожный фонд получит 6 млрд руб. Из них 320 млн руб. направят на ремонт дорог и социальных учреждений в Гагаринском районе. Значительная часть средств пойдет на благоустройство города.

Нина Шевченко