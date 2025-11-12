Волгоградские облдепы определили, какие сферы профинансируют в 2026 году

В Волгограде начали обсуждать бюджет региона на 2026 год и плановые периоды 2027 и 2028 годов. Проект бюджета рекомендован к принятию в первом чтении. Завершить обсуждение планируют на этой неделе. Основная задача — проверить соответствие бюджета прогнозам социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

Одной из ключевых статей расходов станет дорожный фонд, на который выделят более 22 млрд руб. Средства направят на строительство и обновление транспортных объектов. В частности, продолжится второй этап строительства мостового перехода через Волгу и реконструкция мостов в различных муниципалитетах.

Что касается здравоохранения, в следующем году на программу госгарантий бесплатной медицинской помощи выделят около 60 млрд руб. Продолжится обновление материально-технической базы и укрепление кадрового потенциала в медицине.

Волгоградская область также продолжит развивать агропромышленный комплекс. В 2026 году на программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделят более 2,5 млрд руб. На благоустройство населенных пунктов и инициативное бюджетирование запланировано 265 млн руб. На молодежную политику направят более 430 млн руб., а на развитие физкультуры и спорта — свыше 2,9 млрд руб.

