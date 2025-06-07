Главные новости за 2–7 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Профсоюзы окончательно лишились земли в пензенских Ахунах. Суды единодушно постановили, что земли курорта регионального значения не подлежат продаже в частные руки, обязав городские власти вернуть профсоюзам 15 млн руб.

Апелляционный суд не нашел нарушений при введении процедуры наблюдения ООО «Дон» по иску министерства лесного хозяйства Пензенской области из-за долга 40 млн руб. по договору аренды лесного участка, заключенного в 2021 году. Споры возникли из-за расхождений в объемах вырубки: обнаружив, что лес на сданной территории практически отсутствует, компания прекратила рубить лес и платить аренду, но добиться пересмотра условий договора не смогла.

Экс-главу Энгельса Дмитрия Тепина обвинили по делу о бесконечных бордюрах. За несколько месяцев до отставки чиновника власти райцентра заключили 16 контрактов, условия которых якобы были написаны специально под ООО «Промдорстрой» из Петербурга. С работами юрлицо не справилось, с 2024 года суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. С минувшего августа Тепин отбывает наказание за проблемы в организации строительства жилья для детей-сирот в качестве министра строительства региона.

В Астраханской области прекращен проект на 2 млрд руб. по выпуску газовой сажи. Компания «Голден индастрис групп» (ГИГ) покинула особую экономическую зону «Лотос» в Астраханской области. Пресс-служба ОЭЗ сообщила, что свидетельство резидента отозвано по решению Минэкономразвития России. В апреле 2025 года компания была ликвидирована.

В Балакове возбудили дело из-за проблем со строительством РЦОД. В 2022 году администрация Балаковского района заключила с муниципальным учреждением договоры на подключение Регионального центра обработки данных к системам водоснабжения и водоотведения на сумму свыше 147,8 млн руб.

Двух волгоградцев отправили в колонию за мошенничество с маткапиталом на 29 млн руб.

Мэрия Саратова требовала снести парковку на Бабушкином Взвозе, но суд отказал. В ходе рассмотрения было установлено, что использование участка под парковку не нарушает установленных разрешений или норм законодательства. В связи с этим обеспечительные меры утратили основание и были отменены.

Астраханский минсельхоз сообщил, как поможет сгоревшей Владимирской птицефабрике. Крупный пожар произошел на предприятии 15 мая. Ведомство направит в минфин региона предложения по увеличению расходов на развитие птицеводства в проекте бюджета на будущий год.

Мощность Саратовской ГЭС достигла 1,48 тыс. МВт.

На демонтаж декораций ко Дню Победы в Пензе потратят около 1 млн руб. Работы необходимо выполнить до 1 июля.

В Пензенской области расходы на охрану природы увеличились на 21% до 40,8 млн руб.

Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки Ан-2 в Саратовской области. Самолет совершил жесткую посадку при выполнении авиационно-химических работ 5 июля.

Суд оставил экс-министра промышленности Саратовской области Максима Шихалова под стражей. Бывшего главу саратовского минпрома обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Следователи связывают злоупотребление полномочиями с арендой дизель-генераторной установки.

В структуре администрации Саратова появятся должности районных архитекторов.

В Волгоградской области сменился начальник инспекции Госжилнадзора. Пост занял Алексей Говорун в качестве и.о.

Саратовский облсуд повторно рассмотрит дело экс-руководителя структуры Газпрома Сергея Лисовского. Ранее Ленинский райсуд Саратова признал его виновным в получении взятки и превышении полномочий, назначив 7 лет колонии строгого режима, штраф 960 тыс. руб. и пятилетний запрет на профессиональную деятельность.

В Пензе увеличены суточные для муниципальных служащих в командировках. Размер суточных составит 700 руб. в день, что на 200 руб. больше предыдущего норматива.

В Саратове внесли изменения в законы о выборах. Законопроект представил депутат Сергей Гладков («ЕР»), выступивший его автором. При проведении выборов на пост губернатора, депутатов облдумы, органов местного самоуправления при проведении электронного голосования необходимо обеспечить возможность голосовать с использованием бюллетеней. Избирательная комиссия области устанавливает порядок электронного голосования.

Замглавы администрации Балаковского района привлекли к ответственности за поздний ответ.

В Астрахани одобрили кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена. Предприниматели предложили на указанную должность преподавателя Астраханского филиала РАНХиГС, общественного представителя Агентства стратегических инициатив в области Александра Соловьева.

Саратовские спортивные клубы получат 117,9 млн грантов на развитие.

Решение суда о сносе «Дельфина» в Приволжском осталось в силе. Лодочный кооператив «Дельфин» пытался оспорить решение первой инстанции, предоставив документы 1982 года о закреплении территории за предприятием «Сигнал» и разрешение на использование водного объекта (2017 г.). Однако апелляционный суд отклонил эти доводы.

Должность прокурора Неверкинского района занял Алексей Зубарев.

В Астраханской области формируется судостроительный кластер в ОЭЗ «Лотос». Якорным резидентом кластера выступает судостроительный завод «Лотос». Одним из первых участников новой промышленной зоны судостроения станет резидент «РК-Инжиниринг».

Главой администрации Канаевского сельсовета назначили Александра Орлова.

Глава Саратова поставил задачи по благоустройству улицы имени Тархова. Михаил Исаев потребовал завершить покос по указанной улице до конца недели.

Астраханские СМИ будут вещать о работе губернатора за 1,5 млн руб. до конца года.

Экс-реконструктор оперного театра предъявил Саратову счет на 3,2 млрд руб. В ходе разбирательств подрядчик обвинял УКС в отказе забирать 423 единицы сценической техники (стоимостью ~500 млн рублей) со складов в Подмосковье.

Суд обязал мэрию восстановить «Поповский мост» 1913 года постройки. Департамент Гагаринского района должен в течение 6 месяцев разработать и согласовать с комитетом проект реставрации, а за 12 месяцев выполнить работы силами лицензированной организации.

В Пензе пассажиропоток аэропорта хотят увеличить до 750 тыс. человек.

Цирк в Пензе должны достроить в течение 2-3 лет. Сейчас строительство приостановлено, подвел подрядчик, возбуждено уголовное дело.

Нина Шевченко