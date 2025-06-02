Экс-реконструктор оперного театра предъявил Саратову счет на 3,2 млрд рублей

ООО «Адепт Строй», обанкротившийся генподрядчик реконструкции саратовского театра оперы и балета, подал в арбитраж новый иск к региональному Управлению капитального строительства (УКС). Требование на 3,2 млрд руб. почти вдвое превышает изначальную стоимость контракта (1,6 млрд) и его итоговый размер (2 млрд после корректировок). Детали иска пока не раскрыты.

После расторжения договора из-за потери лицензии подрядчиком УКС вернуло лишь 978,6 млн из 1,2 млрд требований — остальное суд счел «доказанными работами»

В ходе разбирательств подрядчик обвинял УКС в отказе забирать 423 единицы сценической техники (стоимостью ~500 млн рублей) со складов в Подмосковье. Суды согласились: договор хранения истек, а аренда оплачивалась из средств «Адепт Строя». Часть оборудования утрачена — это стало поводом для уголовного дела.

Экс-глава комитета по инвестпроектам Роман Карякин получил 5 лет колонии за превышение полномочий (включая эпизод с театром). Бывшего директора УКС Владимира Шевцова осудили за воспрепятствование работе подрядчика. Арбитражный суд в июне 2024 года подтвердил: срыв сроков реконструкции — результат системных сбоев в работе заказчика.

Никита Маркелов