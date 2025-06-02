Суд обязал мэрию восстановить «Поповский мост» 1913 года постройки

Арбитражный суд Саратовской области постановил провести срочные работы и сохранить объект культурного наследия регионального значения — мост 1913 года в селе Поповка. Иск комитета культурного наследия региона удовлетворен частично: департамент Гагаринского района Саратова обязан разработать проект реставрации и выполнить восстановительные работы.

Комитет культурного наследия обратился в суд с требованием к администрации Саратова и департаменту Гагаринского района принять меры по сохранению аварийного моста, включенного в реестр памятников в 2023 году. Основанием стали многочисленные дефекты: разрушение бетона, оголенная арматура и выбоины в асфальте. Ответчики оспаривали обязанности, утверждая, что мост является частью дороги, а не самостоятельным объектом.

Суд установил, что департамент Гагаринского района как эксплуатирующая организация дороги несет ответственность за сохранение моста. Доказательства проведения ремонтных работ ответчиком представлены не были. Суд отклонил доводы о нехватке полномочий, сославшись на федеральный закон об объектах культурного наследия.

Департамент обязан в течение 6 месяцев разработать и согласовать с комитетом проект реставрации, а за 12 месяцев выполнить работы силами лицензированной организации. Администрация Саратова как собственник земли освобождена от солидарной ответственности, так как непосредственное содержание объекта возложено на департамент.

Никита Маркелов