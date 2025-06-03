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Главой администрации Канаевского сельсовета назначили Александра Орлова

Главой администрации Канаевского сельсовета Городищенского района Пензенской области назначили ветерана СВО Александра Орлова. Соответствующее решение приняли накануне, 2 июня, на заседании местного собрания депутатов.

Александр Орлов, как он сам рассказал, подал заявку для участия в проекте «Герои Пенzeнского края» и прошел тестирование. Он назвал значимым для себя событием избрание на должность главы администрации Канаевского сельсовета. Ранее он работал директором, главным инженером.

Уроженец Пачелмы в свое время окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию. В зоне СВО Александр Орлов находился в период с октября 2023 по март 2025 года. Удостоен знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевского Креста IV степени.

Павел Фролов

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