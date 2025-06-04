Саратовский облсуд повторно рассмотрит дело экс-руководителя структуры Газпрома

Первый кассационный суд общей юрисдикции направил на пересмотр уголовное дело Сергея Лисовского, бывшего топ-менеджера ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область». Ранее Ленинский райсуд Саратова признал его виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), назначив 7 лет колонии строгого режима, штраф 960 тыс. руб. и пятилетний запрет на профессиональную деятельность.

По версии следствия, в ноябре 2022 года Лисовский, занимая должность начальника службы наружных газопроводов, получил через посредника 320 тыс. рублей от предпринимателя за незаконные работы по выносу газопровода. Это позволило газифицировать магазин, построенный с нарушениями охранных зон. Его действия, включая принудительное отключение газа и санкционирование опасных работ без соблюдения норм, нанесли ущерб компании в 400 тыс. руб. (впоследствии возмещен). Задержание провели сотрудники ФСБ в июне 2023 года.

После обжалования приговора Саратовский областной суд в октябре 2023 года отменил лишь дополнительное наказание в виде профессионального запрета, оставив основной срок неизменным. Кассационная инстанция, рассмотрев жалобы защиты и прокуратуры, отменила это решение и направила дело на новое апелляционное рассмотрение. Фигурант известен как сын бывшего зампреда правительства области Сергея Лисовского (скончался в 2022 году).

Никита Маркелов