В Астрахани минсельхоз сообщил, как поможет сгоревшей Владимирской птицефабрике

В Астраханской области птицефабрика «Владимировская» планирует возобновить деятельность пострадавшего от огня цеха в первом квартале 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на областной минсельхоз. Параллельно областное правительство намерено проработать вопрос увеличения бюджетных ассигнований на поддержку птицеводческой отрасли в следующем году.

Крупный пожар произошел на предприятии 15 мая. Огнем было уничтожено двухэтажное здание площадью 2 тыс. кв м. В сгоревшем цехе, одном из девяти на фабрике, содержалось 165 тыс. кур-несушек. В настоящее время на объекте ведутся работы по демонтажу и оценке нанесенного ущерба. Региональные власти заверили, что оказывают предприятию всестороннюю поддержку для скорейшего восстановления.

В рамках этой поддержки минсельхоз Астраханской области направит в минфин региона предложения по увеличению расходов на развитие птицеводства в проекте бюджета на будущий год. Эти предложения будут рассмотрены рабочей группой. Кроме того, министерство обратилось в федеральные органы власти с просьбой увеличить лимиты субсидий из федерального бюджета. Эти средства необходимы для предоставления льготных краткосрочных кредитов предприятиям отрасли, включая «Владимировскую», по направлению «развитие животноводства», что должно обеспечить их стабильную работу.

Никита Маркелов