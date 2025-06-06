В Астрахани минсельхоз сообщил, как поможет сгоревшей Владимирской птицефабрике
В Астраханской области птицефабрика «Владимировская» планирует возобновить деятельность пострадавшего от огня цеха в первом квартале 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на областной минсельхоз. Параллельно областное правительство намерено проработать вопрос увеличения бюджетных ассигнований на поддержку птицеводческой отрасли в следующем году.
Крупный пожар произошел на предприятии 15 мая. Огнем было уничтожено двухэтажное здание площадью 2 тыс. кв м. В сгоревшем цехе, одном из девяти на фабрике, содержалось 165 тыс. кур-несушек. В настоящее время на объекте ведутся работы по демонтажу и оценке нанесенного ущерба. Региональные власти заверили, что оказывают предприятию всестороннюю поддержку для скорейшего восстановления.
В рамках этой поддержки минсельхоз Астраханской области направит в минфин региона предложения по увеличению расходов на развитие птицеводства в проекте бюджета на будущий год. Эти предложения будут рассмотрены рабочей группой. Кроме того, министерство обратилось в федеральные органы власти с просьбой увеличить лимиты субсидий из федерального бюджета. Эти средства необходимы для предоставления льготных краткосрочных кредитов предприятиям отрасли, включая «Владимировскую», по направлению «развитие животноводства», что должно обеспечить их стабильную работу.