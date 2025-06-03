Инвесторы отряхнули ноги

Компания «Голден индастрис групп» (ГИГ) покинула особую экономическую зону «Лотос» в Астраханской области. Пресс-служба ОЭЗ сообщила, что свидетельство резидента отозвано по решению Минэкономразвития России. Осенью 2022 года организация планировала построить в регионе завод по выпуску специализированной сажи из природного газа мощностью 30 тыс. тонн в год. Проект предполагал инвестиции в размере 2 млрд руб. Однако к апрелю 2025 года производство так и не было создано, а компания прекратила существование. Представители ГИГ не стали комментировать ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханская область осталась без 2 млрд инвестиций

Фото: Инвестиционный портал Астраханской облатси, Коммерсантъ Астраханская область осталась без 2 млрд инвестиций

Фото: Инвестиционный портал Астраханской облатси, Коммерсантъ

Производства специализированной сажи из природного газа в особой экономической зоне «Лотос» (ОЭЗ «Лотос») в Астраханской области в ближайшее время не будет. Компания «Голден индастрис групп» в октябре 2022 года собиралась построить завод мощностью до 30 тыс. тонн в год с инвестициями свыше 2 млрд руб., однако от планов компания отказалась на стадии проектирования, сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Лотос» 15 мая.

Три года назад ООО «Голден индастрис групп» и китайский партнер Tianjin Honghai International Technology Development Co. Ltd заявили о намерении производить технический углерод в регионе. Проект планировали реализовать в особой экономической зоне «Лотос». ГИГ получила статус резидента ОЭЗ и свидетельство Минэкономразвития России. Основным партнером выступала корпорация Tianjin Honghai, имеющая опыт в экологичных производствах. В производстве планировали использовать технологии Китайского института сажи.

Проект предполагал два этапа: на первом планировалось выпускать 10 тыс. тонн технического углерода в год с дальнейшим увеличением до 30 тыс. тонн и добавлением производства меламина и карбамида. Инициаторы проекта заверили, что строительство завода сверхчистой специализированной сажи создаст 120 рабочих мест с возможным увеличением до 400. В 2022 году ожидалось, что проект принесет бюджету региона более 280 млн руб. и отчисления во внебюджетные фонды в размере 240 млн руб. Эксперты ОЭЗ «Лотос» полагали, что проект значительно увеличил бы добавленную стоимость природного газа и смог бы удовлетворить спрос не только в России, но и в соседних странах. По их мнению, его реализация могла бы диверсифицировать экономику и ускорить развитие промышленных цепочек в газохимической и легкой промышленности.

Однако, как заявили в пресс-службе ОЭЗ «Лотос», проект прекращен. Конкретных причин организация не назвала, но отметила, что Минэк РФ отозвал свидетельство резидента ООО «ГИГ». 25 апреля текущего года компания была ликвидирована. Руководство «Голден индастрис групп» отказалось комментировать ситуацию.

Заместитель генерального директора ОЭЗ «Лотос» Андрей Налимов сообщил, что управляющая компания Каспийского кластера активно работает над привлечением новых резидентов. «На 2025 год большой интерес к размещению в ОЭЗ «Лотос» проявляют компании работающие в сфере производства судового оборудования, легкой промышленности, газопереработки и пищевой отрасли»,— отметил он.

В особой экономической зоне «Лотос» зарегистрировано 16 компаний с проектами на общую сумму 27,5 млрд рублей.

ООО «Голден индастрис групп» учреждено ООО «Тяньцзиньская международная научно-техническая развивающая компания Хунхай» в декабре 2021 года. Юрлицо зарегистрировано в Наримановском районе Астраханской области в селе Волжское. До 2025 года фирмой руководил Алтынканат Джан Серик. 13 января текущего года компания объявила о закрытии. Ликвидатором выступил Рамиль Хусаинов. Основной деятельностью юрлица было производство прочих основных неорганических химических веществ. С момента регистрации и по 2024 год выручка ГИГ оставалась нулевой. Убытки на конец прошлого года составили 384 тыс. руб. Стоимость компании упала с 9,8 млн руб. до 9,4 млн руб. Активы в 2024 году выросли на 23% до 21 млн руб.

Юрист «ВМ-Право и консалтинг» Владимир Абрамов пояснил, что ликвидация компании происходит, когда у нее есть признаки недействующего юридического лица, например отсутствие операций по счетам и непредставление налоговой отчетности. Он добавил, что исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ можно обжаловать заинтересованными лицами в течение года со дня, когда они узнали о нарушении своих прав. «Возможно, владельцы компании утратили интерес к проекту, поэтому она была ликвидирована. Недействующая компания не может быть резидентом, так как перестает быть субъектом экономической деятельности»,— резюмировал господин Абрамов.