В Пензенской области расходы на охрану природы увеличились на 21%

В Пензенской области в минувшем году на содержание особо охраняемых природных территорий потратили 40,8 млн руб. Об этом сообщает Пензастат.

По сравнению с 2023 годом расходы на указанные цели в прошлом году выросли на 21,2%. На воспроизводство лесов выделили 46,7 млн руб. В эту сумму вошли затраты на лесовосстановление (17,7 млн руб.), рубки ухода за лесом (16,3 млн руб.) и прочие мероприятия, в том числе агротехнический уход и семеноводство (12,7 млн руб.).

В минувшем году специалисты провели лесовосстановление на площади порядка 1 тыс. га. Рубки ухода затронули 1,08 тыс. га. Что касается мероприятий по защите лесов от вредителей, они проведены на 243,8 га. По сравнению с 2023 годом объем санитарно-оздоровительных мероприятий увеличился в 10,3 раза.

Павел Фролов