Решение суда о сносе «Дельфина» в Приволжском осталось в силе

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения о принудительном освобождении земельного участка, незаконно занятого лодочным кооперативом «Дельфин» в Энгельсском районе Саратовской области. Суд обязал кооператив демонтировать хозяйственные постройки и ограждение на территории площадью 1800 кв. м в поселке Приволжский.

Администрация Энгельсского муниципального района обратилась в суд, установив, что кооператив самовольно разместил на земле неразграниченной государственной собственности два здания, металлическое ограждение и маломерные суда. Органы местного самоуправления, ссылаясь на федеральный закон, подчеркивая свое исключительное право распоряжаться такими участками.

«Дельфин» пытался оспорить решение первой инстанции, предоставив документы 1982 года о закреплении территории за предприятием «Сигнал» и разрешение на использование водного объекта (2017 г.). Однако апелляционный суд отклонил эти доводы: кооператив не доказал правопреемства с «Сигналом», а водный договор не давал права на возведение построек или использование прилегающей земли. Факт внесения платы за землю также не признан подтверждением законности владения.

В случае неустранения нарушений в течение 30 дней после вступления решения в силу, администрация получит право провести снос за счет кооператива. Дополнительно с «Дельфина» взыщут 1 тыс. руб. Судебной неустойки за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня.

Никита Маркелов