Глава Саратова поставил задачи по благоустройству улицы имени Тархова С.Ф.

Глава Саратова Михаил Исаев в ходе сегодняшнего утреннего обхода ул. имени Тархова С.Ф. в границах Кировского и Ленинского районов оценил состояние ее благоустройства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Исаев дал ряд поручений главам районов. Так, он потребовал запланировать озеленение улицы на осенний период, а также ремонт тротуаров на отдельных участках. С привлечением сотрудников комитета дорожного хозяйства, как отметил глава Саратова, необходимо установить дополнительные ограждения, изучить вопрос организации новых парковочных мест, отремонтировать поврежденные дорожные знаки и опоры.

Михаил Исаев поставил задачу перед руководителями районных служб по благоустройству завершить покос по указанной улице до конца недели. Кроме того, он указал на необходимость увеличения количества работников для обслуживания микрорайонов. От комитета по правовому обеспечению глава Саратова потребовал проверить законность размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов.

Павел Фролов