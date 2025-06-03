В Астраханской области формируется судостроительный кластер в ОЭЗ «Лотос»

На территории особой экономической зоны «Лотос» в Астраханской области активно формируется специализированный судостроительный кластер. Его ключевая задача — развитие отечественного производства и импортозамещение в судостроительной отрасли, как сообщил гендиректор управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» Александр Ким,.

Якорным резидентом кластера выступает судостроительный завод «Лотос» (входит в ОСК), известный своими судами с 1980-х годов. Ранее значительная часть оборудования для этих судов закупалась за границей. Однако, как отметил Ким, сейчас завод успешно переходит на использование высококачественных российских аналогов. Создаваемый кластер позволит наладить выпуск такого оборудования и комплектующих непосредственно на площадке ОЭЗ.

Одним из первых участников новой промышленной зоны судостроения станет резидент «РК-Инжиниринг». Компания в конце 2024 года приступила к строительству центра по производству антикоррозионных покрытий. Инвестиции в проект превышают 120 миллионов рублей, а запуск производства запланирован на 2027 год. Подобные покрытия критически важны не только для судостроения, но и для нефтегазовой отрасли, энергетического машиностроения и авиации, улучшая как защиту, так и технологические характеристики деталей.

По словам главы управляющей компании, в 2025 году ожидается размещение в ОЭЗ еще одного резидента с проектом по выпуску судового оборудования. «Объединенными усилиями резидентов мы сможем создать мощную производственную сеть — от комплектующих и оборудования до современных судов высокого класса»,— подчеркнул господин Ким. Эти суда предназначены для работы на внутренних водных путях России и на ключевом транскаспийском маршруте международного транспортного коридора «Север — Юг».

Напомним, ОЭЗ «Лотос» была создана в Наримановском районе Астраханской области десять лет назад. Ее общая площадь — 996 гектаров. Зона специализируется на локализации промышленных производств, включая судостроение, выпуск нефтегазового и промышленного оборудования, а также высокотехнологичные отрасли. В 2020 году «Лотос» была объединена с Портовой ОЭЗ в районе порта Оля в единый Каспийский кластер, призванный ускорить развитие МТК «Север — Юг».

Никита Маркелов