Мэрия Саратова требовала снести парковку на Бабушкином Взвозе, но суд отказал

Арбитражный суд Саратовской области отказал мэрии регионального центра в иске о демонтаже парковки на Мичурина, 128 / Бабушкин Взвоз, 17–19. Ответчиком по делу выступило ООО «Волжская Пальмира».

Мэрия Саратова настаивала, что использование территории под парковку нарушает вид разрешенного использования — «размещение многоквартирных домов до 8 этажей». В случае отказа ответчика исполнить решение администрация требовала взыскивать с него по 5 тыс. руб. судебной неустойки за каждый день просрочки.

Сама земля находится в частной собственности. С 2014 года «Волжская Пальмира» ведет споры за земельный участок площадью 2,1 тыс. кв.м, где предполагалась застройка, с 1994 года находился у АООТ «Муниципальный ипотечный банк «Радоград», несмотря на признание в 2002 году незаконности передачи земли банку мэрией. Изначально «Пальмира» владела несколькими квартирами в старом жилом фонде на территории. Но уже в 2018 году администрация взыскала с юрлица долг по аренде смежного участка в 24 кв.м, ныне включенного в общую спорную территорию. В настоящее время весь участок площадью 2,7 тыс. кв.м оформлен в частную собственность.

В 2022 году в саратовском Telegram-канале архитекторов появилась информация о начале работ на углу Бабушкиного взвоза и ул. Мичурина: на недавно отремонтированном тротуаре начали устанавливать забор, параллельно утвердив снос целого квартала исторической застройки. На участке по адресам Мичурина, 128 / Бабушкин взвоз, 19 планировалось возведение 7-этажного жилого дома в стиле «капиталистический романтизм». Предполагалось, что здание включит две блок-секции с мансардой, подземным паркингом на 65 машин и коммерческими помещениями на первом этаже. Суммарная площадь квартир должна была достичь 5 тыс. кв.м.

ООО «Волжская Пальмира» зарегистрировано в Саратове в 2007 году в квартире дома на Мичурина, 128. Основной вид деятельности — оказание прочих финансовых услуг. Компания полностью принадлежит московскому ООО «УК Время», юрлицом пополам владеют Георгий Гамзаев и Гюндуз Гамзаев, последний также выступает гендиректором «Волжской Пальмиры». С 2019 года оборот компании колебался в районе 500 тыс. руб., но вырос до 2,6 млн руб. в 2024 году при нулевой выручке за все периоды. Rusprofile оценивает стоимость предприятия в 81 млн руб. При этом «УК Время» в 2024 году показала оборот 17 млн руб. и прибыль 5,1 млн руб.

1 ноября 2024 года суд удовлетворил ходатайство администрации об обеспечительных мерах, запретив Росреестру регистрировать действия с участком и объектами на нем, а «Волжской Пальмире» — заключать любые сделки с землей.

В ходе рассмотрения было установлено, что использование участка под парковку не нарушает установленных разрешений или норм законодательства. В связи с этим обеспечительные меры утратили основание и были отменены.

Никита Маркелов