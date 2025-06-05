В структуре администрации Саратова появятся должности районных архитекторов

В структуре администрации Саратова создадут должности районных архитекторов. Глава города Михаил Исаев сообщил в своем Telegram-канале, что данный вопрос ранее поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам господина Исаева, «на местах специалисты должны лучше понимать особенности той или иной территории, разбираться в местной проблематике». Также они могут содействовать собственникам и арендаторам недвижимости в части оформления зданий или территорий.

Глава Саратова отметил: районам необходимо присоединяться к проектированию общественных пространств, учитывая при этом ожидания местных жителей. Михаил Исаев поручил аппарату администрации и комитету по архитектуре найти для указанной работы грамотных специалистов.

Павел Фролов