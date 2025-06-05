Суд оставил экс-министра промышленности Саратовской области Максима Шихалова под стражей

В Саратовском областном суде 5 июня рассмотрели жалобу стороны защиты на продление ареста бывшего гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова. Рассматривала апелляцию судья Александра Васильева. Бывшего главу саратовского минпрома обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ).

АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» основано в Саратове в 1994 году. Основным видом деятельности является разработка и производство электронной аппаратуры, приборов для авиации, организация и проведение научных исследований и испытаний образцов военной техники. С апреля 2017 года по апрель 2025 года генеральным директором был Максим Шихалов. Ранее он возглавлял министерство промышленности Саратовской области (2015-2017 годы), был депутатом Саратовской областной думы шестого созыва.

Следователи связывают злоупотребление полномочиями с арендой дизель-генераторной установки. Якобы Максим Шихалов, будучи гендиректором «КБПА», согласовал ряд документов, позволяющих заключить контракт.

При этом аренда для предприятия дизель-генераторной установки (ДГУ), скоторой и связано уголовное дело, относится к гражданско-правовому договору, но никак не к гособоронзаказу, настаивает сторона защиты.

Максим Шихалов, выступая на заседании по видеосвязи, заявил о фальсификации дела. Он отметил, что как гендиректор АО «КБПА» он обеспечивал выполнение гособоронзаказов, для чего было необходимо, чтобы работа велась без простоев. Для предотвращения внештатных ситуаций с отключением электричества была арендована ДГУ. Это позволило предотвратить 148 млн руб. потерь.

Фигурант подчеркнул, что в деле нет никаких доказательств, как и не определены потерпевшие. Он считает, что оснований для оставления его под стражей нет, так как скрыться от следствия за границей он не может из-за допуска к гостайне и соответствующему запрету на выезд, так же как и воздействовать на свидетелей по причине их отсутствия в деле. Также промышленник отметил, что за 2,5 месяца ареста его здоровье ухудшилось, но квалифицированную медицинскую помощь он получить в областной туберкулезной больнице № 1 не может.

Адвокат Татьяна Шилова поддержала мнение своего подзащитного и заявила об отсутствии обоснованности принятого Кировским районным судом решения о продлении срока содержания под стражей. По ее словам, следователи отвечают на ее вопросы, лишь ссылаясь на указания руководства, а следственная группа по делу отсутствует, что вызывает сомнения в объективности расследования.

Судья Александра Васильева, выслушав мнения обвиняемого, его защитника и прокуратуры, оставила решение Кировского районного суда в силе, апелляция не была удовлетворена.

Ольга Симонова