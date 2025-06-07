Двух волгоградцев отправили в колонию за мошенничество с маткапиталом на 29 млн

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 53-летней жительницы региона Владлены Братишко и ее 52-летнего знакомого Константина Глушко по уголовному делу о мошенничестве со средствами маткапитала на сумму 29 млн руб. (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с февраля 2017 года по май 2018 года Владлена Братишко, будучи учредителем агентства недвижимости, предлагала женщинам реализовать маткапитал через заключение договоров ипотечного займа на строительство жилья в селе Верхнепогромное Среднеахтубинского района. В дальнейшем фигуранты получали средства маткапитала через кредитные кооперативы. При этом земельные участки не были пригодны для возведения жилья, поскольку отсутствовали подъездные пути, коммуникации и электричество. В общей сложности фигуранты похитили свыше 29 млн руб.

По решению суда Владлена Братишко получила шесть лет исправительной колонии общего режима, а Константин Глушко — 4,5 года исправительной колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда. По иску надзорного ведомства с фигурантов взыскали сумму причиненного ущерба в размере более 29 млн руб. В законную силу приговор не вступил. На стадии расследования арестовали их имущество стоимостью около 21 млн руб.

Павел Фролов