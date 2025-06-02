Конкурсы и злоупотребления

Осужденного экс-главу саратовского минстроя Дмитрия Тепина обвинили в нарушении конкуренции при ремонте энгельсских дорог. Дело касается его работы в должности главы района с лета 2019 по лето 2022 года. За несколько месяцев до отставки чиновника власти райцентра заключили 16 контрактов, условия которых якобы были написаны специально под ООО «Промдорстрой» из Петербурга. С работами юрлицо не справилось, с 2024 года суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. С минувшего августа Тепин отбывает наказание за проблемы в организации строительства жилья для детей-сирот в качестве министра строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Тепин возглавлял Энгельсский район с июля 2019 по июль 2020 гг

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ Дмитрий Тепин возглавлял Энгельсский район с июля 2019 по июль 2020 гг

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Саратовской области предъявило еще одно обвинение Дмитрию Тепину — теперь о контрактах на дорожные работы, которые осужденный экс-министр заключил, будучи главой Энгельсского муниципального района. Как сообщили следователи отдела по расследованию особо важных дел, обвинение основано на собранных доказательствах и связано с ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019–2020 годах.

Дмитрий Тепин возглавил администрацию Энгельсского муниципального района 8 июля 2019 года, сменив на посту Александра Стрелюхина. Последний с тех пор представлял Энгельсский одномандатный округ в Госдуме, а в минувшем мае сложил мандат и стал заместителем саратовского губернатора Романа Бусаргина. В должность главы района Дмитрий Тепин вступил после пяти лет во главе областного минстроя. Деятельность на том посту обернулась сроком: Тепина признали виновным в том, что тот, желая сохранить должность, не смог найти подрядчиков на строительство жилья для сирот из-за слишком низких предложений. 11 марта 2024 года Кировский райсуд Саратова дал ему семь лет общего режима, решение устояло в апелляции, однако вернулось туда по итогам рассмотрения кассационной жалобы осужденного.

Энгельсский район Дмитрий Тепин покинул 9 июля 2020 года после критики со стороны губернатора Валерия Радаева — поводом для претензий стало сотрудничество с ООО «Промдорстрой» из Петербурга.

Следствие установило, что глава района, желая улучшить показатели, организовал 16 аукционов с заведомо ограниченными в пользу определенного подрядчика критериями. В результате были заключены муниципальные контракты на общую сумму свыше 599 млн руб., отмечают следователи. На момент релиза СКР о возбуждении дела сумма составляла порядка 500 млн руб.

Тогда же сообщалось, что прокуратура обнаружила, что весной 2020 года — за несколько месяцев до отставки Тепина — администрация Энгельсского района заключила серию контрактов на ремонт дорог, в том числе с ООО «Промдорстрой», которые затем пришлось расторгнуть из-за неспособности подрядчика выполнить работы в срок и обеспечить поставку необходимых материалов — бордюрных камней.

По той же причине с «Промдорстроем» расторгли заключенные в 2020 году контакты на укладку асфальта во дворах города в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — их общая сумма составила 35 млн руб.

«Мэр, которого сейчас уже нет, придумал конкурсную процедуру, в рамках которой выдвинул условия, что у этих дорог должен быть непрерывный бордюр, в бесконечность должен идти. В итоге выиграла единственная организация, которая обладала такой технологией. Совершенно очевидно, для чего это было сделано«,— объяснил в 2021 году спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Чтобы закончить работы, администрации пришлось привлекать других подрядчиков. На момент возбуждения дела ущерб оценивался 44 млн руб. Следствие считает, что действия бывшего главы района привели к недобросовестному исполнению дорожных работ, нанесли крупный ущерб бюджету и ограничили возможности добросовестных подрядчиков. Произошедшее квалифицировано как злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

ООО «Промдорстрой» зарегистрировано в Петербурге в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В феврале 2024 года ООО «Банк „Оранжевый“» подал заявление о банкротстве компании, в июле того же года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения. Согласно бухгалтерской отчетности, 2020 год компания закончила с максимальным оборотом — 283 млн руб., но прибыль тогда составила лишь 4,9 млн. В 2022 году «Промдорстрой» заработал 7 млн руб. при обороте 194 млн. При этом компания, стоимость которой Rusprofile оценивает в 21 млн руб., сейчас в судах требует с контрагентов 284 млн руб. в 49 спорах и выступает ответчиком в восьми делах на общую сумму 162 млн руб. С июня 2024 года юрлицо состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Компания получила 26 госконтрактов по итогам открытых конкурсов в разных регионах России. Их общая сумма — почти 1,1 млрд руб.

Адвокаты подсудимого в разговоре с «Ъ — Средняя Волга» прокомментировать новое дело не смогли.

Никита Маркелов